В Кремле заявили, что разногласия по Украине не повлияют на отношения РФ и Азербайджана

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между РФ и Азербайджаном еще сохраняются разногласия по вопросу Украины, но, по его словам, это не повод портить отношения с Баку. Об этом сообщает News.ru.

Представитель Кремля указал на большое количество стран, которые не разделяют позицию Москвы по украинскому конфликту. Однако он напомнил, что с этими государствами РФ связывают близкие отношения, несмотря на несогласие с точкой зрения, которая существует у других стран.

"Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода", – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ назвал позицию Азербайджана по вопросу Украины ошибочной. В связи с этим он заявил, что Москва будет постепенно и по всем каналам разъяснять свою точку зрения, а также приводить аргументы в свою пользу.

Кроме того, Песков рассказал, что Москва будет и дальше всемерно развивать отношения с Баку.

Между тем азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил о нормализации отношений с РФ. По его словам, Баку придает большое значение взаимодействию с Москвой. Он также вспомнил высказывания Владимира Путина, который заявлял, что отношения между странами развиваются с положительной динамикой.

Алиев уточнял, что Баку знает о некоторых трудностях, но главное, считает он, заключается в том, что этот этап остался уже позади. Контакты на различных уровнях продолжаются, заключил президент Азербайджана.

