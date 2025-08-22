Россия и Азербайджан подписали протокол МПК по экономическому сотрудничеству

Фото: 123RF/iunewind

Россия и Азербайджан подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между двумя странами, сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Астрахани по итогам 23-го заседания МПК. В собрании принимали участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев, а также свыше 40 представителей различных министерств, ведомств, таможенных служб и банковского сектора обеих стран.

Ранее Азербайджан не принял участия в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ в Санкт-Петербурге и Москве. Отказ Баку произошел на фоне возникших противоречий с Россией в конце июня.

Тогда Следственный комитет по Свердловской области заявил о задержании шестерых человек по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийства в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

По данным следователей, фигуранты входили в состав "этнической преступной группы". Позже стало известно, что двое из них скончались.

Инцидент стал причиной вызова временного поверенного в делах России в МИД Азербайджана и возбуждения уголовного дела по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

