Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар произошел в частном доме в Южном Бутове, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Огонь вспыхнул в деревянном доме, расположенном на Синельниковской улице. Как отметили в ведомстве, до приезда пожарных жильцы самостоятельно эвакуировались из здания.

В свою очередь, осведомленный источник Агентства "Москва" уточнил, что причиной пожара стал взрыв газовых баллонов, который также привел к полному обрушению постройки.

Инсайдер добавил, что всего спасли 4 человека. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на складе обувной фабрики в Торжке Тверской области. Согласно информации регионального МЧС, огонь в здании вспыхнул днем 28 декабря. Пожар распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. В результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал.