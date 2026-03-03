03 марта, 08:12Спорт
Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Чепиков погиб в ходе СВО
Фото: bguor.ru
Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков умер в ходе спецоперации. Об этом сообщает сайт Брянского государственного училища олимпийского резерва.
"Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты", – говорится в сообщении.
Сотрудники училища выразили родным и близким спортсмена соболезнования в связи с утратой.
Чепиков являлся мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. На его счету серебро чемпионата России 2013 года. Также он становился бронзовым призером этого турнира в 2010-м и 2016-м.
Кроме того, Чепиков остается самым сильным человеком в тяжелой атлетике за всю историю Брянской области.