Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Чепиков погиб в ходе СВО

Фото: bguor.ru

Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков умер в ходе спецоперации. Об этом сообщает сайт Брянского государственного училища олимпийского резерва.

"Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты", – говорится в сообщении.

Сотрудники училища выразили родным и близким спортсмена соболезнования в связи с утратой.

Чепиков являлся мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. На его счету серебро чемпионата России 2013 года. Также он становился бронзовым призером этого турнира в 2010-м и 2016-м.

Кроме того, Чепиков остается самым сильным человеком в тяжелой атлетике за всю историю Брянской области.