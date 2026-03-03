"Иосиф Сталин" и "Чак Норрис" украли у пенсионеров в Свердловской области 8,6 млн рублей

Фото: depositphotos/yekophotostudio

12 мошенников, которые представлялись известными личностями, обманули пенсионеров из Свердловской области на 8,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

В декабре 2021 года пользователь под ником Чак Норрис, находящийся на Украине, создал call-центр. Руководителем второго звена стал Никита Ужегов. Он был известен соучастникам под такими псевдонимами, как Иосиф Сталин, Антон Работа, Александр Бортников и Коба Джугашвили.

Подельники звонили пожилым людям и представлялись правоохранителями, после чего рассказывали о ДТП с участием родственников жертв. За "решение вопроса" они требовали деньги.

На территории России у злоумышленников были курьеры, которые приезжали к пенсионерам, забирали наличные деньги и переводили их на счета в банке.

В период с декабря 2021 по апрель 2022 года участники группы похитили средства у 50 пенсионеров. В результате суд признал фигурантов виновными в мошенничестве, а также в участии в преступном сообществе.

Ужегова приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Остальные участники получили от 4,5 до 9 лет лишения свободы. Один из осужденных получил условный срок. Помимо этого, с фигурантов будет взыскано более 8,6 миллиона рублей в счет возмещения ущерба потерпевшим.

Ранее жительница Балакова Саратовской области перевела якобы певцу Филиппу Киркорову почти 100 тысяч рублей. Женщина и злоумышленник познакомились в мессенджере и переписывались с ноября 2025 по 2 января 2026 года. "Артист" восхищался собеседницей и предложил встречу, однако для этого нужно было оплатить расходы на его проезд в Балаково. Мошенник пообещал устроить ужин в ресторане, но после того, как ему перечислили 98,5 тысячи рублей, перестал выходить на связь.

