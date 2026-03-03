ВСУ атаковали "Газель" с продуктами в Брянской области

Фото: 123RF.com/joseh51

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль "Газель", который доставлял продукты для жителей поселка в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ЧП произошло в поселке Витемля. По словам Богомаза, ВСУ атаковали автомобиль дронами-камикадзе, из-за чего "Газель" сгорела. Также в результате атаки повреждены еще два гражданских автомобиля и здание магазина.

"Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", – указал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее российские военнослужащие нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, ее военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Удар производился в ответ на атаки украинских войск по российским объектам гражданской инфраструктуры. Все назначенные объекты были поражены.

