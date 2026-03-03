Более 100 домов получили повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

102 жилых дома получили повреждения после атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

В частности, ударная волна и осколки повредили 61 частный и 41 многоквартирный дом. Наибольший ущерб атака принесла жителям Восточного района – там пострадало больше всего частных домовладений.

Также в селе Мысхако взрывной волной выбило окна в здании детского сада и повредило двери в 5 группах.

Кравченко подчеркнул, что всем пострадавшим собственникам будет оказана необходимая помощь.

Ранее пресс-служба оперштаба Краснодарского края сообщила, что число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск возросло до 7 человек. 2 из них получили медпомощь на месте, еще 5 были госпитализированы с травмами средней и легкой степени тяжести.