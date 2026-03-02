Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск возросло до 7

Фото: 123RF.com/savmaster

Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до семи человек. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

По данным регионального Минздрава, которые приводит оперштаб, двое пострадавших получили медпомощь на месте, еще пять человек были доставлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новороссийск 2 марта. В результате оказались повреждены детский сад, восемь многоквартирных и девять частных домов. В школе № 29 развернули пункт временного размещения.

Кроме того, после атаки на топливном терминале произошло возгорание. К тушению пожара привлекли 25 человек и девять единиц техники.

На фоне ситуации в городе был объявлен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

