В ЦАХАЛ опровергли заявления КСИР об ударах по офису Нетаньяху

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Майор запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова опровергла заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об ударах по офису премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Ее слова передает РИА Новости.

"КСИР известен своими способностями выпускать релизы, которые не соответствуют действительности и циничным использованием представителей СМИ для распространения плодов своего воображения", – отметила Уколова.

Как она подчеркнула, зачастую между информацией от КСИР в СМИ и действительности отсутствует связь.

КСИР заявил, что Иран ударил ракетами по офису Нетаньяху 2 марта. Кроме того, по его данным, армия атаковала местоположение командующего ВВС Израиля Томера Бара.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. В республике объявили чрезвычайное положение. Иран в качестве ответа атаковал Израиль и военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио указал, что Штаты не ставили своей целью уничтожить иранское руководство.

