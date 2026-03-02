02 марта, 14:44Политика
В ЦАХАЛ опровергли заявления КСИР об ударах по офису Нетаньяху
Фото: AP Photo/Denes Erdos
Майор запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова опровергла заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об ударах по офису премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Ее слова передает РИА Новости.
"КСИР известен своими способностями выпускать релизы, которые не соответствуют действительности и циничным использованием представителей СМИ для распространения плодов своего воображения", – отметила Уколова.
Как она подчеркнула, зачастую между информацией от КСИР в СМИ и действительности отсутствует связь.
КСИР заявил, что Иран ударил ракетами по офису Нетаньяху 2 марта. Кроме того, по его данным, армия атаковала местоположение командующего ВВС Израиля Томера Бара.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. В республике объявили чрезвычайное положение. Иран в качестве ответа атаковал Израиль и военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио указал, что Штаты не ставили своей целью уничтожить иранское руководство.
Эксперт заявила, что конфликт на Ближнем Востоке может затронуть еще больше стран