СК отказался возбуждать дело после смерти баскетболиста Яниса Тиммы

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Российские следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели баскетболиста Яниса Тиммы после 2 доследственных проверок. Об этом ТАСС рассказала адвокат его бывшей жены Анны Седоковой Татьяна Стукалова.

При этом представитель семьи спортсмена Маргарита Гордеева заявила агентству, что правоохранители Латвии завели дело и вызвали Седокову на допрос.

"По моей информации, пока она туда не явилась", – добавила она.

Баскетболист покончил с собой в декабре 2024 года в Москве. По данным журналистов, после развода он страдал от депрессии.

Его экс-супруга призналась, что в последние годы "жила в аду". Она также утверждала, что Тимма проявлял в браке агрессию.

Спустя время Седокова заявила права на наследство спортсмена, а его семья подала в ответ заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".

Также родственники Тиммы предъявили иск в столичный суд на имя Седоковой с требованием раздела совместно нажитого имущества. Истцами выступили родители баскетболиста Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша.