Певец Сергей Шнуров "снял порчу" с Байкала

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Певец и композитор Сергей Шнуров во время концерта провел "обряд" по очищению Байкала. Видео с мероприятия опубликовал телеграм-канал "Звездная пыль".

"Вчера на этой песне мы всем залом снимали порчу с Байкала. Чтобы лизуны лизали там, где надо, а где не надо – не лизали. Повторим вчерашний успех", – сказал артист публике.

"Обряд" проходил следующим образом: Шнуров попросил слушателей поднять руки вверх и во время припева наклонять их вперед.

Ранее певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов. – Прим. ред.) опубликовал в соцсетях видео, на котором лизнул лед Байкала. Он опустился на колени, а после дегустации сообщил, что ему было вкусно. Ролик быстро вызвал реакцию в Сети.

Позже он заявил, что приезжал не только насладиться просторами России, анонсировав новую песню "Байкал". Артист также поделился видео с припевом композиции и признался, что в создании ролика ему помогал искусственный интеллект.

Спустя несколько дней жители Иркутской области сожгли чучело с изображением певца на льду озера Байкал. Общественник Денис Букалов тогда отметил, что мероприятие не было нацелено против артиста.