Певец Shaman анонсировал новую песню "Байкал"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) анонсировал новую песню "Байкал". Об этом артист написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что поездка на озеро оставила неизгладимый след в его душе. Однако певец подчеркнул, что приезжал не только чтобы насладиться просторами России.

"Наверняка вы заметили, какой шум вчера поднял мой жест – и это здорово, ведь именно этим я подогревал вас перед грядущим релизом моей новой песни "БАЙКАЛ", – написал Дронов.

В публикации артист также поделился видео с припевом композиции. Певец признался, что в создании ролика ему помогал искусственный интеллект.

Накануне, 19 февраля, Shaman опубликовал в соцсетях видео, на котором лизнул лед Байкала. Дронов опустился на колени, а после дегустации сообщил, что ему было вкусно. В ролике он также передал "пламенный привет" поклонникам.