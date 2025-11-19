Певец SHAMAN впервые рассказал о своей свадьбе

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) впервые рассказал о свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам артиста, решение о бракосочетании было принято обоюдно. Он также подчеркнул, что оно было правильным. На вопрос о желании организовать пышную свадьбупевец ответил, что, скорее всего, это будет тихий праздник в семейном кругу.

"Никаких шумных историй", – рассказал Дронов.

Артист также отметил, что свадебное путешествие у них уже вовсю идет. Вместе молодожены посетили Смоленск и Брянск. Если в графике Мизулиной появляется возможность отправится с мужем на гастроли, она ее не упускает, дополнил Дронов.

В начале ноября артист вместе с Мизулиной отправились в Донецкую Народную Республику, чтобы поздравить жителей с Днем народного единства. Они посетили Военно-мемориальный комплекс, храм Петра и Февронии и лицей № 5. Также они отправились в ЗАГС, где и поженились.