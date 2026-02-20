Собянин: "Лужники" станут одной из лучших рекреационных зон Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

"Лужники" станут одной из лучших рекреационных зон Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В настоящее время, по словам мэра, продолжаются масштабные работы по благоустройству территории. В рамках второго этапа запланированы высадка деревьев, а также приведение в порядок Фестивальной площади и аллеи вокруг Большой спортивной арены.

Вместе с тем специалисты проведут работы по замене ограждений, обновлению навесов над входами и пропускных терминалов, а также расширению спортивного кластера "Под мостом".

Там, в частности, появятся стритбольная площадка, скейт-парк, павильон с зоной переодевания и кафе, детская площадка и воркаут-зона.

"К масштабному благоустройству олимпийского комплекса мы приступили в прошлом году", – напомнил мэр, уточнив, что первый этап охватил около 10 гектаров территории.

Уже текущей зимой открылся новый мультимедийный каток, ставший одним из крупнейших в мегаполисе, а в течение этого года намечено открытие Дворца падл-тенниса.

"В "Лужниках" появится еще больше возможностей для отдыха и занятий спортом", – заключил градоначальник.

В ближайшие три года в Москве построят еще 160 спортивных объектов, заявлял ранее Собянин. Мэр подчеркивал, что столица наращивает темпы строительства таких сооружений в 1,5 раза. По его словам, за предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных объектов.

