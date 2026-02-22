Суд приостановил иск о взыскании свыше 35 млн рублей в пользу "Калашникова"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд приостановил рассмотрение иска "Калашникова" о взыскании свыше 35 миллионов рублей, связанному с делом о хищении при поставках концерну бракованных деталей. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

По его словам, представители концерна обратились в арбитражный суд с просьбой приостановить рассмотрение исковых требований до завершения расследования уголовного дела в отношении трех фигурантов дела и вынесения итогового решения.

Он добавил, что такое решение связано в том числе с тем, что сумма причиненного ущерба с начала расследования выросла с 35 до 37,7 миллионов рублей.

С октября 2023 года по ноябрь 2024 года представители подрядной организации "Интертехника" Алексей Леденев и Алексей Морохов приобрели в Китае дефектные комплектующие по заниженной стоимости, что привело к нарушению условий контрактов и поставке некачественных деталей концерну. Предполагается, что похищенные средства были присвоены учредителями и другими лицами.

В ноябре 2024 года Морохов был арестован по обвинению в нанесении ущерба концерну. Второго фигуранта уголовного дела Леденева отправили под домашний арест весной 2025 года.

14 февраля 2026 года стало известно о задержании экс-директора по закупкам и логистике концерна Ксении Гращенковой, которая также находится под стражей и может получить до 10 лет лишения свободы. Также сообщалось, что Леденева отпустили под подписку по делу о хищениях.

Позже фигуранты вернули "Калашникову" более 17 миллионов рублей ущерба. По имеющимся данным, Леденев перевел концерну около 9 миллионов рублей, а Морохов – около 8 миллионов.

