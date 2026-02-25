Игрушки для детсадов из списка Минпросвещения РФ будут знакомить детей с историей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Игры и игрушки для детских садов из перечня, который создаст Минпросвещения России, будут рассказывать детям об истории, культуре и достижениях страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В частности, в минимальный перечень планируется включить игры, которые соответствуют традиционным ценностям и способствуют развитию ребенка. В ведомстве уточнили, что в проработке данного вопроса также принимают участие органы исполнительной власти и эксперты.

Также министерство просвещения РФ подготовит для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей. С их помощью взрослые смогут лучше понять потребности ребенка.

Кроме того, для воспитателей и родителей сделают единый цифровой ресурс. Платформа объединит полезные материалы, доступ к которым будет организован в том числе через мессенджер MAX.