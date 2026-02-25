Французский визовый центр изменил оплату сервисного сбора для россиян

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Визовый центр Франции в Москве разрешил оплачивать сервисный сбор при подаче документов на визу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Согласно нововведению, российским туристам больше не нужно оплачивать сбор при онлайн-записи. Обязательные 36,6 евро сервисного сбора вносятся непосредственно в визовом центре вместе с консульским сбором и другими услугами. Ранее этот платеж требовалось делать при бронировании слота.

В АТОР отметили, что изменение в правилах вызвало ажиотаж среди туристов. Свободные слоты на апрель были разобраны очень быстро, однако пока неизвестно, станет ли новая схема постоянной. Туроператоры посоветовали подавать документы на французский шенген в мае, чтобы успеть к летнему сезону.

Ранее в Москве открылся сервисно-визовый центр Японии (Japan Visa Application Centre: JVAC). Он находится по адресу Олимпийский проспект, дом 16, строение 5.

Также сообщалось, что японо-российский центр молодежных обменов (ЯРЦМО) впервые за 5 лет возобновит программу стажировок и исследовательских поездок молодых японских специалистов в Россию. Она была заморожена как из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, так и из-за рекомендаций МИД Японии, предостерегавших от поездок в РФ.