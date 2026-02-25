Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 19:09

Политика

Французский визовый центр изменил оплату сервисного сбора для россиян

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Визовый центр Франции в Москве разрешил оплачивать сервисный сбор при подаче документов на визу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Согласно нововведению, российским туристам больше не нужно оплачивать сбор при онлайн-записи. Обязательные 36,6 евро сервисного сбора вносятся непосредственно в визовом центре вместе с консульским сбором и другими услугами. Ранее этот платеж требовалось делать при бронировании слота.

В АТОР отметили, что изменение в правилах вызвало ажиотаж среди туристов. Свободные слоты на апрель были разобраны очень быстро, однако пока неизвестно, станет ли новая схема постоянной. Туроператоры посоветовали подавать документы на французский шенген в мае, чтобы успеть к летнему сезону.

Ранее в Москве открылся сервисно-визовый центр Японии (Japan Visa Application Centre: JVAC). Он находится по адресу Олимпийский проспект, дом 16, строение 5.

Также сообщалось, что японо-российский центр молодежных обменов (ЯРЦМО) впервые за 5 лет возобновит программу стажировок и исследовательских поездок молодых японских специалистов в Россию. Она была заморожена как из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, так и из-за рекомендаций МИД Японии, предостерегавших от поездок в РФ.

Читайте также


политикатуризм

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика