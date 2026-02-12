Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 12:03

Политика

Визовый центр Японии открылся в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сервисно-визовый центр Японии (Japan Visa Application Centre: JVAC) открылся в Москве по адресу Олимпийский проспект, дом 16, строение 5. Об этом сообщает ТАСС.

На торжественной церемонии открытия министр японского посольства Даидзи Ямагути рассказал, что число российских туристов, путешествующих в Японию, в прошлом году выросло примерно в 2 раза, достигнув около 195 тысяч человек.

По его словам, несмотря на сложные отношения между Москвой и Токио, увеличение количества российских туристов поддерживает народные обмены между двумя странами и закладывает основу для будущего российско-японских отношений.

Дипломат напомнил, что из-за резкого увеличения числа заявлений на визы даже в холодное время года перед посольством выстраивалась длинная очередь, людям приходилось долго стоять и ждать.

"Открытие визового центра позволит заявителям на визы проходить процедуру подачи заявления более комфортно и эффективно", – подчеркнул Ямагути.

Он уточнил, что введение системы предварительной записи сократит время ожидания, а часы приема в дальнейшем будут продлены.

В ходе мероприятия сотрудники центра провели экскурсию по зданию для представителей посольства Японии и гостей церемонии. На табличке при входе в центр было указано, что подача документов и выдача паспортов осуществляются по будням, кроме государственных праздников, с 09:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что японо-российский центр молодежных обменов (ЯРЦМО) впервые за 5 лет возобновит программу стажировок и исследовательских поездок молодых японских специалистов в Россию. Ключевым фактором для принятия такого решения стало смягчение позиции японского МИД.

Визовый центр Японии открылся в Москве

Читайте также


политикатуризмгород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика