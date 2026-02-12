Визовый центр Японии открылся в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сервисно-визовый центр Японии (Japan Visa Application Centre: JVAC) открылся в Москве по адресу Олимпийский проспект, дом 16, строение 5. Об этом сообщает ТАСС.

На торжественной церемонии открытия министр японского посольства Даидзи Ямагути рассказал, что число российских туристов, путешествующих в Японию, в прошлом году выросло примерно в 2 раза, достигнув около 195 тысяч человек.

По его словам, несмотря на сложные отношения между Москвой и Токио, увеличение количества российских туристов поддерживает народные обмены между двумя странами и закладывает основу для будущего российско-японских отношений.

Дипломат напомнил, что из-за резкого увеличения числа заявлений на визы даже в холодное время года перед посольством выстраивалась длинная очередь, людям приходилось долго стоять и ждать.

"Открытие визового центра позволит заявителям на визы проходить процедуру подачи заявления более комфортно и эффективно", – подчеркнул Ямагути.

Он уточнил, что введение системы предварительной записи сократит время ожидания, а часы приема в дальнейшем будут продлены.

В ходе мероприятия сотрудники центра провели экскурсию по зданию для представителей посольства Японии и гостей церемонии. На табличке при входе в центр было указано, что подача документов и выдача паспортов осуществляются по будням, кроме государственных праздников, с 09:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что японо-российский центр молодежных обменов (ЯРЦМО) впервые за 5 лет возобновит программу стажировок и исследовательских поездок молодых японских специалистов в Россию. Ключевым фактором для принятия такого решения стало смягчение позиции японского МИД.

