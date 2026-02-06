Японский центр молодежных обменов возобновит отправку исследователей в РФ спустя 5 лет

Фото: depositphotos/ruskpp

Японо-российский центр молодежных обменов (ЯРЦМО) впервые за 5 лет возобновляет программу стажировок и исследовательских поездок молодых японских специалистов в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Программа была заморожена как из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, так и из-за рекомендаций МИД Японии, предостерегавших от поездок в РФ.

Ключевым фактором для возобновления работы программы стало смягчение позиции японского внешнеполитического ведомства. Как отметили в центре, решение было принято в свете пересмотра министерством иностранных дел Японии в сентябре 2025 года информации о рисках в отношении России.

Ранее Токио выступило за возобновление контактов с Москвой для обсуждения накопившихся двусторонних проблем. Подчеркивалось, что японо-российские отношения переживают сложный период. В связи с этим сторонам необходимо соответствующим образом начать диалог.