06 февраля, 12:38

Общество

Более 600 россяин уже получили препарат для лечения болезни Бехтерева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России представили первый препарат для лечения болезни Бехтерева. Он уже несколько лет проходит клинические исследования, рассказал директор Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.

В настоящее время завершается вторая фаза тестов. Параллельно с этим ученые приступили к третьему этапу.

"В этих двух фазах уже более 600 пациентов в Российской Федерации, которые получают это лекарство", – цитирует врача РИА Новости.

Вместе с тем еще свыше 50 человек, по словам Лила, получают препарат вне клинических исследований, поскольку он зарегистрирован и разрешен к применению в России.

Болезнь Бехтерева – это хроническое воспаление межпозвоночных суставов. Иммунная система воспринимает хрящевую ткань как чужеродную и заменяет ее костной, вызывая боль и скованность. Это может привести к ограничению подвижности, а также поражению других суставов, например, тазобедренных. Чаще всего заболевание проявляется у людей до 40 лет.

Новый препарат был зарегистрирован Минздравом в 2024 году. Его разработка заняла около 19 лет. Одним из главных создателей препарата является ректор Пироговского университета, академик Сергей Лукьянов, который сам страдает болезнью Бехтерева. Он первым испытал новое средство на себе.

Ранее ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили мультивалентную вакцину против гриппа. Она была создана на основе технологии мРНК, которую можно адаптировать в течение эпидсезона в зависимости от штамма вируса. Вакцина уже разработана и предлагается к внедрению фармацевтическим компаниям.

