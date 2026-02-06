СМИ: комик Сабуров решил вернуться в Казахстан после угрозы депортации из РФ

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, сообщили СМИ. Предположительно, причиной стали нарушения миграционного и налогового законодательства. Подробности – в материале Москвы 24.

Потребовал переводчика

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Комику Нурлану Сабурову, уроженцу Казахстана, запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято 30 января в целях "национальной безопасности и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей". Также, предположительно, речь может идти о нарушении миграционного и налогового законодательства.

Сам Сабуров узнал об этом, когда вернулся в Москву из Дубая в ночь на 6 февраля. В аэропорту Внуково его встретили пограничники и вручили уведомление о запрете на въезд и пребывание в России.

В беседе с правоохранителями Сабуров заявил, что якобы не знает русский язык и потребовал предоставить переводчика, сообщил RT со ссылкой на осведомленный источник. Однако как гражданин другой страны, он имеет на это право, уточнил собеседник издания.

По данным СМИ, во время выбора обратного рейса в Объединенные Арабские Эмираты комик сообщил, что у него нет денег на билет. После этого сотрудники аэропорта разместили его на кушетке в воздушной гавани. Но спустя время комик все-таки нашел средства для покупки билета в Казахстан, узнав, что в ОАЭ его доставят в наручниках.

Также стало известно, что у Сабурова была возможность получить российский паспорт, но он отказался, боясь санкций. К слову, значительная часть его творческой и профессиональной деятельности была связана с РФ. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, запрет на въезд может быть снят при "исчезновении оснований" по инициативе того органа, который его наложил.

На фоне новостей о выдворении Сабурова его супруга Диана опубликовала пост из повседневной жизни. Девушка запечатлела себя в лифте по дороге на тренировку, указав, что занятие пройдет "по расписанию". По данным СМИ, дети и супруга комика постоянно проживают в России. Семья владеет имуществом в РФ, стоимость которого эксперты оценили на сумму от 60 до 115 миллионов рублей.

Ситуация уже отразилась на карьере Сабурова: у юмориста было запланировано более 50 концертов в РФ до конца года, однако теперь они будут отменены. К примеру, в марте комик планировал отравиться в тур по пяти городам: Челябинск, Златоуст, Магнитогорск, Орск, Оренбург. Стоимость билетов на выступления стендапера начиналась от 1 700 рублей и доходила до 7 500 рублей. Билеты на эти концерты уже сняты с продажи.

"И нашим, и вашим"

Фото: телеграм-канал Baza

Одной из причин запрета на въезд в Россию, по данным СМИ, стали "антироссийские высказывания" Нурлана Сабурова. Первые сложности у Сабурова начались в 2022-м году. После начала СВО юморист резко отреагировал на требования зрителей обозначить свою позицию по военным событиям во время концерта в США.

"Ребят, если вы вот реально думаете, что я – за, то вы *** (идиоты. – Прим. ред.)", – заявил комик со сцены.

Эти слова вызвали волну критики со стороны российских зрителей. Кроме того, на концерте в Алма‑Ате в октябре 2022 года стендап‑комик подшутил над россиянами, приехавшими в Казахстан.

"Ну что, из России есть приезжие? Ну что, русские, казахский изучаете уже? Правильнее говорить "тенге", а не "тэнге". Это все равно, что двести "рублэй", – пошутил тогда Нурлан.

По словам Сабурова, совсем недавно россияне шутили над жителями Казахстана, уехавшими в Россию, а теперь роли поменялись.

Блогер Мария Погребняк раскритиковала скандальные шутки Сабурова в своем телеграм-канале.





Мария Погребняк блогер, модель Весной, когда шутить у нас было не к месту, рванул в Америку. Помните, как выкручивался там, когда его заставляли высказать свою позицию по СВО? И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. А в Алма-Ате выступает на русском для кого? Для россиян, они платят хорошо!

При этом в мае 2025 года Сабурова уже задерживали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Комик превысил разрешенный 90‑дневный срок пребывания в РФ и не оформил надлежащий учет: вместо 90 дней он находился в стране 114.

Тогда ему грозил запрет на въезд в Россию в течение 3 лет, однако он отделался штрафом в размере 5 тысяч рублей.

