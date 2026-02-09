Вице-президент АТА Мкртчян: при пляжном отдыхе есть риск отравиться

Фото: depositphotos/shanin

Во время пляжного отдыха есть риск получить отравление, рассказал радиостанции "Комсомольская правда" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, интоксикация становится ключевой проблемой на отдыхе. В связи с этим эксперт посоветовал не чистить зубы с использованием воды из-под крана в таких странах, как Таиланд и Египет.

"Кроме того, солнечные удары, ожоги и всякая морская живность. Если положено не купаться ночью, то не надо. Потому что в том же Египте ночью вылезают всякие морские хищники", – добавил Мкртчян.

На предстоящий курортный сезон в России по продажам туров лидируют Сочи и Санкт-Петербург, отметил эксперт.

Ранее российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. По информации местной полиции, спасатели заметили тело женщины утром 9 февраля. Его доставили на сушу, а после отправили в больницу для установления причины и обстоятельств гибели.