Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 17:05

Туризм
Главная / Новости /

Вице-президент АТА Мкртчян: при пляжном отдыхе есть риск отравиться

В АТА рассказали, чего нужно опасаться при пляжном отдыхе

Фото: depositphotos/shanin

Во время пляжного отдыха есть риск получить отравление, рассказал радиостанции "Комсомольская правда" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, интоксикация становится ключевой проблемой на отдыхе. В связи с этим эксперт посоветовал не чистить зубы с использованием воды из-под крана в таких странах, как Таиланд и Египет.

"Кроме того, солнечные удары, ожоги и всякая морская живность. Если положено не купаться ночью, то не надо. Потому что в том же Египте ночью вылезают всякие морские хищники", – добавил Мкртчян.

На предстоящий курортный сезон в России по продажам туров лидируют Сочи и Санкт-Петербург, отметил эксперт.

Ранее российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. По информации местной полиции, спасатели заметили тело женщины утром 9 февраля. Его доставили на сушу, а после отправили в больницу для установления причины и обстоятельств гибели.

Читайте также


туризм

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика