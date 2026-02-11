Фото: телеграм-канал "112"

Студентка техникума в Анапе попрощалась с матерью в переписке во время нападения на образовательное учреждение. Учащиеся закрылись в аудитории, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала телеканалу мама девушки, ее дочь слышала взрывы и звуки выстрелов.

"Она написала сообщение: "Мамочка, я тебя люблю. Возможно, больше мы не увидимся", – рассказала женщина.

Нападение на техникум в Анапе произошло 11 февраля. По данным МВД, студент учебного заведения открыл стрельбу в холле из неустановленного оружия. В настоящее время злоумышленник задержан.

В результате ЧП погиб охранник, еще 2 человека получили ранения средней степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На место стрельбы выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов.