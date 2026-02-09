Форма поиска по сайту

09 февраля, 12:35

Происшествия

Главе СК доложат о расследовании нападения на девушку в метро Москвы

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Мужчина напал на девушку в московском метро и сломал ей нос. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования дела о хулиганстве, возбужденного по факту инцидента, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители сослались на материалы из социальных сетей, согласно которым мужчина подошел к девушке и попросил у нее деньги. Она включила камеру, а злоумышленник начал выбивать смартфон у нее из рук. В результате он сломал ей нос.

Выполнение поручения главы СК проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее правоохранители задержали одного из участников драки в переходе станции "Авиамоторная". Выяснилось, что две компании поругались в московском метро, а спустя время – подрались. Конфликт прекратил очевидец.

У пострадавших были выявлены ушибы, ссадины и гематомы. Спустя время одного из участников драки удалось установить – им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Мужчину задержали за драку в столичном метро

происшествиягород

