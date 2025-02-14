В Москве задержали участника драки в переходе станции метро "Авиамоторная"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали одного из участников драки в переходе станции московского метро "Авиамоторная". В результате конфликта пострадали два человека, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел 28 декабря 2024 года. Между двумя компаниями случилась словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой нападавшие нанесли потерпевшим несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу. Конфликт удалось прекратить очевидцу. Пострадавшие получили ушибы, ссадины и гематомы, уточняется в сообщении.

Спустя некоторое время одного из участников драки удалось установить – им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев, с фигуранта взята подписка о невыезде.

Ранее полицейские наряды были подняты по тревоге из-за драки в кафе на Кутузовском проспекте. Потасовка оказалась настолько жесткой, что посетители начали в панике покидать заведение.

В начале февраля этого года на станции метро "Улица Дмитриевского" произошла драка между пассажирами. Конфликт начался после того, как один из участников задел другого при выходе из вагона, ссора быстро переросла в избиение.