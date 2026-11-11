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11 ноября, 16:29

Технологии

Транспортная компания Maersk заявила о возможном взломе своей информационной системы

Фото: 123RF.com/udo72

Датский морской контейнерный перевозчик A. P. Moller – Maersk A/S заявил о возможном взломе одной из информационных систем компании и риске утечки данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Maersk.

"А. P. Moller – Maersk выявил инцидент в сфере информационной безопасности, связанный с несанкционированным доступом и извлечением данных из одной из наших локальных устаревших систем, полученной в результате предыдущего приобретения", – говорится в релизе.

Как только специалисты по кибербезопасности обнаружили проблему, было начато всестороннее расследование, которое в настоящее время продолжается. Также были приняты оперативные меры для обеспечения безопасности затронутой системы.

На основании предварительных результатов расследования перевозчик подчеркивает, что утечки конфиденциальных данных не произошло. Перебоев в обслуживании клиентов Maersk не ожидает, компания будет держать клиентов в курсе событий по мере поступления новой информации.

A. P. Moller – Maersk A/S – крупнейший в мире контейнерный перевозчик, основанный в 1904 году в датском городе Свеннборге. Компания управляет 60 терминалами в 35 странах, работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. По итогам первых трех кварталов года чистая прибыль Moller – Maersk выросла в полтора раза в годовом выражении до 4,3 миллиарда долларов.

Ранее СМИ писали, что хакеры похитили 118 миллионов евро у французского финансового конгломерата Credit Mutuel, который предоставляет банковские и страховые услуги. Средства перевели на множество счетов, привязанных к платформам по обмену криптовалюты.

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