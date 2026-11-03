USA Today: технические сбои зафиксировали в Нью-Йорке во время выборов в конгресс

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В округе Уэстчестер (штат Нью-Йорк), где проходит одна из ключевых гонок в палату представителей США, зафиксировали сбои в работе машин для подсчета голосов. Об этом сообщила журналистка издания USA Today Эрин Мэнсфилд в соцсети X.

По ее словам, неполадки со сканерами бюллетеней подтвердили избиратели, сотрудник избиркома и власти штата. Уэстчестер относится к 17-му избирательному округу Нью-Йорка. Там действующий конгрессмен и представитель Республиканской партии Майк Лоулер конкурирует с демократом Кейт Конли.

Промежуточные выборы в конгресс США начались 3 ноября. Голосование стартовало на Восточном побережье – к нему подключились Коннектикут, Мэн, Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также часть районов Кентукки и Индианы. Остальные штаты присоединятся к выборам в течение дня.

Избирателям предстоит выбрать всех 435 конгрессменов, а в сенате – 35 из 100 законодателей. Досрочно уже проголосовали свыше 50 миллионов граждан США.

От результатов зависит, сохранят ли республиканцы контроль над обеими палатами конгресса. Это определит, сможет ли президент США Дональд Трамп беспрепятственно проводить свою политику до конца президентского срока.

При этом сам американский лидер заявлял, что станет "мистером вето", если демократы победят на промежуточных выборах и получат большинство хотя бы в одной из палат. По словам Трампа, он станет накладывать вето на законопроекты, а через месяц или два документы будут "превращаться в мусор".