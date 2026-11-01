Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 19:33

Политика

Трамп заявил о желании баллотироваться на еще один срок, если позволит закон

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы снова баллотироваться, если бы закон это разрешал. Об этом он заявил в подкасте Pod Force One газеты New York Post, фрагменты которого показал телеканал Fox News.

"Я бы хотел баллотироваться вновь, но формулировки очень строгие", – сказал он, говоря о 22-й поправке к Конституции США.

Трамп напомнил, что на посту президента у него остаются два года. По его оценке, этого времени достаточно, чтобы многое сделать.

Второй срок Трампа завершится в январе 2029 года. 22-я поправка, принятая в 1951 году, не позволяет избираться президентом более двух раз. При этом он уже неоднократно допускал, что может попытаться добиться переизбрания на третий срок.

Однако в СМИ ранее указывали на лазейку в 22-й поправке к Конституции, которая, в теории, позволила бы Трампу оставаться у власти до 2037 года. Поправка запрещает переизбрание лишь президенту, уже занимавшему пост дважды, но не описывает ситуацию возвращения при отставке или смерти другого лидера.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика