Трамп заявил о желании баллотироваться на еще один срок, если позволит закон

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы снова баллотироваться, если бы закон это разрешал. Об этом он заявил в подкасте Pod Force One газеты New York Post, фрагменты которого показал телеканал Fox News.

"Я бы хотел баллотироваться вновь, но формулировки очень строгие", – сказал он, говоря о 22-й поправке к Конституции США.

Трамп напомнил, что на посту президента у него остаются два года. По его оценке, этого времени достаточно, чтобы многое сделать.

Второй срок Трампа завершится в январе 2029 года. 22-я поправка, принятая в 1951 году, не позволяет избираться президентом более двух раз. При этом он уже неоднократно допускал, что может попытаться добиться переизбрания на третий срок.

Однако в СМИ ранее указывали на лазейку в 22-й поправке к Конституции, которая, в теории, позволила бы Трампу оставаться у власти до 2037 года. Поправка запрещает переизбрание лишь президенту, уже занимавшему пост дважды, но не описывает ситуацию возвращения при отставке или смерти другого лидера.

