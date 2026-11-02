Минобороны РФ сообщило о поражении установок "Нептун" под Одессой

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России в ночь на 2 ноября продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Одесской области и морским судам, которые используются для снабжения украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны.

Одной из целей стало место хранения и укрытия пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". Объект находился в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.

Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза, перевозившего грузы для ВСУ. Судно находилось в Черном море примерно в 58 километрах южнее Одессы.

В ведомстве уточнили, что удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

Ранее российские военные поразили в Киеве объекты, связанные с производством и хранением беспилотников. Удар пришелся по логистической инфраструктуре, задействованной в снабжении ВСУ.