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02 ноября, 08:11

Общество

Минфин России предложил автоперевод накопительных пенсий в программу ПДС

Фото: depositphotos/Fascinadora

Минфин России подготовил законопроект, по которому накопительная часть пенсии россиян, пополнение которой заморозили в 2014 году, будет автоматически переводиться в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, разработку документа в министерстве подтвердили.

По информации собеседников издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит документ на этой неделе, а в Госдуму его планируют внести в начале текущего месяца. Сама автоконвертация, как уточнили в Минфине, должна начаться 1 апреля следующего года.

Накопления зачтут как взнос по договорам долгосрочных сбережений. Управлять этими средствами будет специально созданный уполномоченный фонд с обязательным государственным участием. Перевод затронет и "молчунов", чьи деньги в данный момент находятся под управлением ВЭБ.РФ, и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Как пояснили в ведомстве, инициатива уравнивает в правах и возможностях на формирование долгосрочных сбережений как нынешних клиентов Соцфонда, так и клиентов НПФ. Там также указали, что перевод средств в ПДС расширит возможности граждан распоряжаться накоплениями и создаст условия для формирования дополнительного капитала.

В июне прошлого года идею автоперевода накопительной части пенсии в ПДС обсуждали в ГД. Инициатором дискуссии выступил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такое решение помогло бы развитию частных долгосрочных инвестиций в России.

Ранее думский депутат Дарья Лантратова рассказала, что некоторые россияне могут одновременно получать две пенсии, несмотря на общее правило об одной выплате. К таким категориям относятся военные пенсионеры, отдельные группы людей с инвалидностью, родственники погибших военнослужащих, а также космонавты и летчики-испытатели.

Эксперт рассказал, как получить накопительную часть пенсии

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