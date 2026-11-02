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02 ноября, 13:23

Транспорт

В московском метро установили 151 новый автомат по продаже билетов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столичном метро продолжают обновлять оборудование для покупки проездных документов – сейчас пассажирам доступен уже 151 новый терминал. Об этом сообщил Дептранс Москвы в МАХ.

С помощью новых устройств пассажиры совершили около 500 тысяч операций. В частности, они пополняли билет "Кошелек", приобретали абонементы на карты "Тройка" и москвича.

Автоматы изготовили в особой экономической зоне "Технополис "Москва" по офсетному контракту. Они обслуживают пассажиров в 2 раза быстрее прежних благодаря интуитивно понятному дисплею. Кроме того, терминалы оснащены банковскими технологиями защиты данных и экраном "антишпион", который скрывает информацию от посторонних.

Новые устройства занимают меньше места благодаря компактному корпусу. Всего в московском метро планируют закупить около 2 тысяч таких автоматов.

Ранее в Дептрансе сообщили, что с начала 2026 года в метро обновили почти 40 километров кабельных линий и более 17,7 тысячи светильников. Также специалисты заменили свыше 3,4 тысячи шпал, 65 комплектов стрелочных переводов и более 14 километров путей. Кроме того, в метро установили около 30 тысяч новых ламп.

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