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29 октября, 11:51

Транспорт

Подготовка к реализации планов по развитию столичного метро начнется в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подготовительные и проектные работы по программе развития столичного метро до 2035 года выполнят в 2027–2029 годах. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Создание объектов метрополитена – одно из приоритетных направлений градостроительной политики столицы", – отметил он.

По словам Ефимова, сначала специалисты определят проекты планировки территории (ППТ) для будущих станций, отталкиваясь от градостроительных, инженерных, технических и строительных показателей.

После этого они разработают проектную документацию и архитектурные концепции. Это станет очередным этапом формирования единой и доступной транспортной системы Московского региона, которая заметно повысит качество жизни миллионов человек.

ППТ позволят определить трассировку участков продления конкретных линий и посадку новых станций. На начальном этапе проектирования оценят уровень транспортного обслуживания населения, загруженность отдельной линии и пересадочных узлов, а также комфортность условий поездки пассажиров. На основе этих данных, функциональных требований и анализа локаций создадут архитектурные концепции будущих объектов.

К 2035 году планируется продлить 10 радиальных линий: Рублево-Архангельскую, Таганско-Краснопресненскую, Калужско-Рижскую, Арбатско-Покровскую, Бирюлевскую, Люблинско-Дмитровскую, Филевскую, Сокольническую, Троицкую и Солнцевскую. Количество станций на территории Подмосковья увеличится до 14.

Продление метро в Московскую область сделает его доступнее для трети населения соседнего региона, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он уточнил, что новыми участками каждый день смогут пользоваться порядка 600 тысяч человек, а время в пути из области в столицу сократится примерно вдвое.

Для обслуживания новых направлений Москва продолжит закупать современные российские поезда. Долгосрочные контракты, по словам вице-мэра, позволят сохранить стабильную загрузку отечественного транспортного машиностроения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице за 3 года планируется ввести 23 станции, свыше 50 километров линий и 3 электродепо метрополитена. Для этих целей в городском бюджете запланировали 4 триллиона рублей. К 2029 году протяженность линий метро увеличится в 2 раза по сравнению с 2011-м, подчеркнул мэр.

Собянин: Москва продолжит активное развитие метрополитена

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