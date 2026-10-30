Самолет-заправщик ВВС США подал сигнал тревоги над Израилем

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Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал общей тревоги во время полета над Израилем. По данным систем отслеживания воздушного движения, после резкого снижения высоты и скорости борт начал возвращаться в аэропорт Тель-Авива.

Самолет вылетел из Тель-Авива 29 октября в 17:29 по местному времени (18:29 по московскому времени). Его маршрут проходил над израильской территорией вдоль Мертвого моря и границы с Иорданией. На одном из этапов полета воздушное судно находилось на высоте около 3 000 метров.

Затем заправщик длительное время летел на высоте более 6 000 метров со скоростью примерно 800 километров в час. Однако уже 30 октября около 02:00 по местному времени (03:00 по московскому времени) высота резко сократилась до 2 400 метров, а путевая скорость упала почти до 500 километров в час. Одновременно борт передал сигнал тревоги с кодом 7700.

Судя по дальнейшей траектории, самолет направляется для аварийной посадки в аэропорт вылета в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Великобритании подал аварийный сигнал в воздушном пространстве над Англией. Судно вылетело из города Эймсбери, после чего экипаж активировал сигнал Squawk 7700.

