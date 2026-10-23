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Происшествия

Самолет British Airways подал сигнал тревоги при подлете к Вашингтону

Фото: depositphotos/Chalabala

Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Вашингтон, подал сигнал тревоги на подлете к американской столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Борт, следовавший регулярным рейсом BA291 из лондонского аэропорта Хитроу в международный аэропорт Вашингтона имени Даллеса, передал аварийный код 7700. Этот код означает общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту.

В момент подачи сигнала лайнер находился на высоте чуть менее двух километров к северо-западу от Вашингтона, в районе границы штатов Мэриленд и Вирджиния. Самолет продолжал снижение по направлению к посадочной полосе.

Причины объявления экипажем чрезвычайной ситуации пока не уточняются.

Ранее самолет авиакомпании Volotea, выполнявший рейс из Тулузы в Кан, подал сигнал бедствия и изменил маршрут. Борт вылетел из аэропорта Тулузы, а спустя некоторое время экипаж установил на транспондере аварийный код Squawk 7700.

Еще один инцидент произошел в Перу, где самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете из международного аэропорта имени Хорхе Чавеса. Возгорание произошло на рейсе LA2302, следовавшем из Лимы в Пьюру. Пассажиры были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

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