Самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете из аэропорта в Перу

Самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете из международного аэропорта имени Хорхе Чавеса в Перу. Об этом сообщил государственный орган по защите прав потребителей Indecopi соцсети X.

В настоящее время правоохранительные органы Перу выясняют обстоятельства инцидента с самолетом.

"В связи с техническими неисправностями, возникшими утром на самолете авиакомпании LATAM, в результате которых загорелось одно из крыльев, сотрудники Indecopi контролируют своевременное оказание помощи пассажирам", – говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло на рейсе LA2302, следовавшем из Лимы в Пьюру. В LATAM Airlines инцидент связали с "непредвиденной технической неисправностью", возникшей до взлета. В компании отметили, что пассажиры были эвакуированы в качестве меры предосторожности, передал новостной телеканал Exitosa.

В свою очередь, пресс-служба аэропорта заявила, что работа авиагавани имени Хорхе Чавеса продолжается в штатном режиме. По данным гавани, чрезвычайная ситуация уже урегулирована.

Ранее самолет авиакомпании Volotea, выполнявший рейс из Тулузы в Кан, подал сигнал бедствия. Экипаж установил на транспондере аварийный код Squawk 7700. После этого самолет перенаправили в Лимож.