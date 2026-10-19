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19 октября, 21:06

Происшествия

Самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете из аэропорта в Перу

Видео: MAX/SHOT

Самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете из международного аэропорта имени Хорхе Чавеса в Перу. Об этом сообщил государственный орган по защите прав потребителей Indecopi соцсети X.

В настоящее время правоохранительные органы Перу выясняют обстоятельства инцидента с самолетом.

"В связи с техническими неисправностями, возникшими утром на самолете авиакомпании LATAM, в результате которых загорелось одно из крыльев, сотрудники Indecopi контролируют своевременное оказание помощи пассажирам", – говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло на рейсе LA2302, следовавшем из Лимы в Пьюру. В LATAM Airlines инцидент связали с "непредвиденной технической неисправностью", возникшей до взлета. В компании отметили, что пассажиры были эвакуированы в качестве меры предосторожности, передал новостной телеканал Exitosa.

В свою очередь, пресс-служба аэропорта заявила, что работа авиагавани имени Хорхе Чавеса продолжается в штатном режиме. По данным гавани, чрезвычайная ситуация уже урегулирована.

Ранее самолет авиакомпании Volotea, выполнявший рейс из Тулузы в Кан, подал сигнал бедствия. Экипаж установил на транспондере аварийный код Squawk 7700. После этого самолет перенаправили в Лимож.

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