19 октября, 21:06Происшествия
Самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете из аэропорта в Перу
В настоящее время правоохранительные органы Перу выясняют обстоятельства инцидента с самолетом.
"В связи с техническими неисправностями, возникшими утром на самолете авиакомпании LATAM, в результате которых загорелось одно из крыльев, сотрудники Indecopi контролируют своевременное оказание помощи пассажирам", – говорится в сообщении ведомства.
Возгорание произошло на рейсе LA2302, следовавшем из Лимы в Пьюру. В LATAM Airlines инцидент связали с "непредвиденной технической неисправностью", возникшей до взлета. В компании отметили, что пассажиры были эвакуированы в качестве меры предосторожности, передал новостной телеканал Exitosa.
В свою очередь, пресс-служба аэропорта заявила, что работа авиагавани имени Хорхе Чавеса продолжается в штатном режиме. По данным гавани, чрезвычайная ситуация уже урегулирована.
Ранее самолет авиакомпании Volotea, выполнявший рейс из Тулузы в Кан, подал сигнал бедствия. Экипаж установил на транспондере аварийный код Squawk 7700. После этого самолет перенаправили в Лимож.