Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 20:44

Происшествия

Следующий из Греции в ФРГ самолет Aegean Airlines подал аварийный сигнал

Фото: AP Photo/Michael Sohn

Самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines, который летел из Греции в Германию, подал аварийный сигнал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что самолет вылетел из греческого аэропорта города Салоники в 18:03 по московскому времени. Он должен был приземлиться в немецком Франкфурте.

Однако спустя некоторое время после вылета самолет передал аварийный код Squawk 7700. Он означает общую чрезвычайную ситуацию на борту.

Около 20:15 по московскому времени самолет совершил посадку в Мюнхене. На сервисе Flightradar24 борт стал одним из самых отслеживаемых – за ним следили почти 11 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщали, что с начала суток 13 октября сразу пять пассажирских самолетов подали сигнал бедствия над Европой. В частности, такой сигнал подали с борта, вылетевшего из Лондона в город Фаро на юге Португалии. В итоге рейс развернулся над северо-западом Франции и направился в аэропорт отправления.

Еще одним из подавших сигнал бедствия был борт авиакомпании Ryanair, следовавший из Рима в Дублин. Причиной сигнала стало плохое самочувствие одного из пассажиров. После приземления его передали врачам скорой помощи.

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика