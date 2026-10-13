Следующий из Греции в ФРГ самолет Aegean Airlines подал аварийный сигнал

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Самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines, который летел из Греции в Германию, подал аварийный сигнал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что самолет вылетел из греческого аэропорта города Салоники в 18:03 по московскому времени. Он должен был приземлиться в немецком Франкфурте.

Однако спустя некоторое время после вылета самолет передал аварийный код Squawk 7700. Он означает общую чрезвычайную ситуацию на борту.

Около 20:15 по московскому времени самолет совершил посадку в Мюнхене. На сервисе Flightradar24 борт стал одним из самых отслеживаемых – за ним следили почти 11 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщали, что с начала суток 13 октября сразу пять пассажирских самолетов подали сигнал бедствия над Европой. В частности, такой сигнал подали с борта, вылетевшего из Лондона в город Фаро на юге Португалии. В итоге рейс развернулся над северо-западом Франции и направился в аэропорт отправления.

Еще одним из подавших сигнал бедствия был борт авиакомпании Ryanair, следовавший из Рима в Дублин. Причиной сигнала стало плохое самочувствие одного из пассажиров. После приземления его передали врачам скорой помощи.

