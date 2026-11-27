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Московский аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В авиагавани ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим могут быть корректировки в расписании полетов, пассажирам рекомендовали проверять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные меры безопасности действуют во Внуково. Граждан также предупредили о возможных изменениях в расписании перелетов.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Это произошло из-за ограничений, которые действовали в петербургском Пулково.