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Военно-морской флот России (ВМФ) до 2030 года должен получить еще пять ракетоносцев, в том числе три подводные лодки проекта "Ясень-М". Об этом сообщил Владимир Путин во время церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь" в Северодвинске.

Президент отметил, что многоцелевые лодки типа "Ясень-М" отвечают современным и перспективным требованиям. Он назвал Россию одной из немногих стран мира, которая может строить такие мощные атомные подводные лодки. Они являются оружием глобального уровня и значения. Российские конструкторские бюро и верфи располагают передовыми технологиями, инженерными решениями, богатым опытом и кадрами самой высокой квалификации, указал глава государства.

"Они (подводные лодки типа "Ясень-М". – Прим. ред.) способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана, при этом действовать скрытно и применять все типы крылатых морских ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты "Циркон", подтвердившие ударную мощь и высокую точность поражения", – подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, страна планирует развивать и совершенствовать ВМФ, в том числе подводные силы. Отдельно он указал, что принятые решения по увеличению производства серийных кораблей, а также по модернизации отдельных образцов вооружения позволят обеспечить стабильную работу корабелов и их смежников. Это повысит экономическую устойчивость судостроительной отрасли и предприятий ОПК, простимулирует создание передовых технологий и привлечет новые кадры, что будет содействовать укреплению обороноспособности и технологического суверенитета РФ.

Путин выразил уверенность в том, что все планы по созданию современного и мощного ВМФ будут выполнены в срок и в полном объеме, а также обеспечены национальные интересы страны во всех районов Мирового океана.

В ходе церемонии президент поздравил моряков и строителей атомной подводной лодки "Пермь" и ее передачей в состав ВМФ. Глава государства уточнил, что в ближайшее время новый крейсер войдет в состав Тихоокеанского флота. Он будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность России.