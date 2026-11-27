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С телеведущего и певца Тимура Родригеза (настоящее имя – Тимур Керимов) взыскивают более 1,3 миллиона рублей по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Согласно документам, 26 мая в отношении артиста открыли два исполнительных производства. Взыскание идет по нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов.

Ранее Родригез подал иск к бывшей супруге Анне Девочкиной. Шоумен настаивал на уменьшении алиментов до 500 тысяч рублей в месяц, однако суд в этом отказал.

Сторона Девочкиной указала, что на такую сумму невозможно прожить в Испании, где в настоящее время живут дети Родригеза. В ответ на это защита артиста заявила, что семья может вернуться в Россию.

Позже судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда также отказала шоумену в уменьшении размера алиментов, отклонив его апелляционную жалобу.