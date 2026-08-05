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05 августа, 14:10

Шоу-бизнес

Тимур Родригез обжалует отказ в снижении алиментов до 500 тыс рублей

Фото: ТАСС/Саша Савельева

Шоумен Тимур Родригез (настоящее имя – Тимур Керимов. – Прим. ред.) обжалует отказ в снижении алиментов. Об этом его адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с "Газетой.ру".

В столичном суде рассматривался иск Родригеза к бывшей супруге Анне Девочкиной. Артист настаивал на уменьшении алиментов до 500 тысяч рублей в месяц, однако суд первой инстанции отказал в этом.

По словам юриста, сторона Девочкиной заявила, что на такую сумму невозможно прожить в Испании, где сейчас живут дети Родригеза. Защита артиста возразила, что, если за границей дорого, семья всегда может вернуться в Россию.

"У нас в стране точно не хуже образование. Суд посчитал, что это ухудшит уровень жизни детей, и отказал в уменьшении размера алиментов", – рассказал Жорин.

В своей апелляции Родригез намерен пояснить, что 500 тысяч рублей в месяц достаточно для полноценного воспитания и обеспечения детей, а переезд в РФ не ухудшит их уровень жизни.

Кроме того, Девочкина инициировала исполнительное производство, чтобы запретить Родригезу покидать Россию и видеться с детьми. Как пояснил Жорин, это произошло после того, как суд расторг соглашение о содержании самой женщины. Ранее артист дополнительно к алиментам на детей выплачивал бывшей жене еще 500 тысяч рублей в месяц.

При этом адвокат заявил, что Родригез общается с детьми и участвует в их воспитании.

Ранее суд в Свердловской области назначил административный арест местному жителю, задолжавшему по алиментам около 900 тысяч рублей. Мужчине позвонили приставы, однако он решил, что с ним связалась новая знакомая, которую зовут Марина. Он пригласил ее в гости, но вместо девушки к нему приехали судебные приставы.

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