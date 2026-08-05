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05 августа, 17:15

Происшествия

Женщина отсудила у владельца кафе в Перми 100 тыс руб за осколок в шаверме

Фото: depositphotos/belchonock

Жительница Перми отсудила у владельца кафе компенсацию размером более 100 тысяч рублей за осколок стекла в шаверме. Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.

Инцидент произошел летом 2025 года, когда женщина сломала зуб во время приема пищи и была вынуждена обратиться к врачам. Пострадавшая направила досудебную претензию о добровольном возмещении вреда хозяину заведения. Он не согласился на требования женщины, после чего та обратилась в суд.

В итоге инстанция установила факты покупки женщиной еды на вынос в кафе и повреждения зуба из-за постороннего предмета в блюде. Суд взыскал с владельца стоимость некачественной продукции, расходы на лечение, моральный вред и неустойку.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерке выплатили компенсацию в размере 150 тысяч рублей после падения на эскалаторе в метро. Инцидент произошел на станции "Гостиный двор" 27 января 2026 года. Женщина получила перелом руки, ее госпитализировали.

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