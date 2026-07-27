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27 июля, 13:51

Происшествия

Пенсионерке выплатят 150 тыс руб после падения на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга

Фото: MAX/"Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге пенсионерке выплатят компенсацию в размере 150 тысяч рублей после падения на эскалаторе в метро. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел на станции "Гостиный двор" 27 января этого года. В результате резкого падения на эскалаторе женщина получила перелом руки, ее госпитализировали.

Прокурор в ее интересах обратился с иском в суд о выплате компенсации со стороны ГУП "Петербургский метрополитен". Все указанные в нем требования были удовлетворены.

В настоящее время пенсионерка еще восстанавливается после травмы.

Ранее суд приговорил напавшего на инспектора транспортной безопасности в вестибюле станции московского метро "Улица 1905 года" к 2 годам принудительных работ. Инцидент произошел в марте 2025 года, в результате удара пострадавший получил травму глаза и закрытый перелом костей носа со смещением.

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