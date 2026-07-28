Ozon повысил стоимость страховки для продавцов из-за рисков атак БПЛА

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Маркетплейс Ozon изменил тарифы на добровольное страхование товаров для продавцов. Стоимость полиса выросла, при этом в покрытие включена защита от ущерба в результате атаки БПЛА, если она квалифицирована как теракт или диверсия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для продавцов, которые впервые подключают страхование, с 28 июля дневной тариф составит 0,0115% от стоимости товаров, переданных Ozon. Для тех, у кого полис уже действует, прежняя ставка сохранится до 26 августа включительно, а с 27 августа начнет действовать новый тариф – 0,0115%. Продавцы, ранее пользовавшиеся страховкой, но отключившие ее, также могут возобновить покрытие по старой цене до 26 августа.

Объем страхового покрытия остался прежним. Полис распространяется на товары, находящиеся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов и в логистике Ozon, включая возвраты. Ущерб от атаки дронов компенсируется только в случае, если происшествие признано диверсией или террористическим актом.

В пресс-службе Ozon пояснили, что на страховом рынке значительно выросла стоимость покрытия рисков, связанных с атаками БПЛА. Некоторые страховые компании и вовсе перестали принимать такие случаи на страхование.

"В этих условиях наш страховой партнер – компания "Ингосстрах" – уведомил нас о вынужденном пересмотре тарифов", – сообщили в компании.

В Ozon также отметили, что при наступлении страхового случая маркетплейс формирует перечень пострадавших товаров и собирает необходимые документы. После этого страховая компания рассчитывает ущерб и определяет размер выплаты продавцу.

Ранее сообщалось, что продавцам Wildberries с небольшим оборотом, чьи товары и работа пострадали из-за атак беспилотников на логистические центры компании, начислят специальные промобонусы. Они позволят оплатить до 90% стоимости продвижения товаров через рекламную экосистему маркетплейса.

В последние дни объекты Wildberries подвергались атакам сразу в нескольких регионах. В частности, в ночь на 18 июля беспилотники обстреляли логистические центры в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

Вторая волна атак случилась ночью 22-го числа. В тот раз пострадали склады в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. На обоих объектах произошел пожар.

Спустя двое суток целью был атакован объект маркетплейса в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Одновременно с этим была приостановлена работа логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.

Кроме того, эвакуация была объявлена в сортировочном центре и логистическом комплексе Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Весь персонал был выведен из здания в соответствии с установленными нормами безопасности.