Эвакуация объявлена в логоцентре Wildberries в удмуртском Сарапуле

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Эвакуация была объявлена в сортировочном центре и логистическом комплексе Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Весь персонал был выведен из здания в соответствии с установленными нормами безопасности, уточнили в организации.

В последнее время объекты Wildberries подвергались атакам сразу в нескольких регионах. В частности, в ночь на 18 июля беспилотники обстреляли логистические центры в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

Вторая волна атак случилась ночью 22-го числа. В тот раз пострадали склады в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. На обоих объектах произошел пожар.

Спустя двое суток целью был выбран объект маркетплейса в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Одновременно с этим была приостановлена работа логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.