Mash: журналистка Александра Баязитова вышла из колонии

Фото: телеграм-канал SHOT

Журналистка Александра Баязитова вышла из исправительной колонии № 1 во Владимирской области. Об этом сообщает издание Mash.

В исправительном учреждении женщина работала швеей. Причем, как отмечали в суде, свои обязанности она исполняла хорошо и не нарушала порядок.

Баязитова была арестована в августе 2022 года по обвинению в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Вместе с ней по делу проходила медиатехнолог Ольга Архарова.

Сама журналистка тогда заявляла, что не понимала сути предъявленных обвинений, поскольку работала в СМИ и писала статьи для различных изданий. На момент задержания она не признала свою вину.

Следствие выяснило, что женщины принуждали Ушакова выплатить им средства за "блоки" в телеграм-каналах, которые представляли собой удаление негативной информации о тех или иных лицах.

Изначально прокуратура требовала назначить обеим фигуранткам по 14 и 13 лет соответственно. Однако в ноябре 2023-го Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к 5 годам колонии общего режима, а Архарову – к 4,5 года.

При этом сам Ушаков просил смягчить наказание, предлагая условное осуждение. С аналогичной просьбой выступили трое депутатов Госдумы. Тем не менее Мосгорсуд не удовлетворил прошения, в связи с чем Баязитова обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, ссылаясь на сахарный диабет, гипертонию, глаукому и больную мать на иждивении.

В результате в апреле 2025 года суд Владимирской области принял решение отказать журналистке в получении условно-досрочного освобождения (УДО). Однако уже в сентябре того же года инстанция постановила заменить неотбытый срок на принудительные работы на 10 месяцев 18 дней. Впоследствии данное предписание было аннулировано и заменено на срок до июля 2026 года.