Топ-менеджер Промсвязьбанка попросил смягчить наказание журналистке Баязитовой

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Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков обратился в суд с просьбой смягчить наказание Александре Баязитовой и Ольге Архаровой. Об этом во время судебного заседания сообщил его адвокат Олег Востряков.

"Прошу смягчить назначенное Архаровой и Баязитовой наказание, применив к ним условное осуждение, предусмотренное статьей 73 УК РФ", – передает РИА Новости его слова.

На заседании присутствовала Баязитова. Архарова, которая сейчас пребывает в СИЗО в Ижевске, подключилась по видеосвязи.

Правозащитник Елена Федулова, в свою очередь, сообщила, что три депутата Госдумы выступили с просьбой смягчить приговор Архаровой. Инстанция намерена пересмотреть решение 28 августа.

В ноябре прошлого года администраторам телеграм-канала "Адские бабки" Баязитовой и Архаровой были вынесены приговоры. Их признали виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы, а Архарову – к 4,5 года.

После этапирования в Пермь Баязитова пыталась добиться перевода в столицу. Она жаловалась на тяжелые условия содержания и говорила, хочет лично присутствовать на заседаниях по поводу апелляции, поскольку в формате видеосвязи она не сможет "полноценно себя защищать".