Захарова: Россия проверит сведения о планах Эстонии закрыть погранпереходы

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Москва намерена проверить достоверность сведений о возможном закрытии Эстонией всех погранпереходов на границе с Россией. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также отметила, что если такие планы у эстонских властей действительно есть, то это является очередным приступом агрессивной и безудержной русофобии.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна собирается закрыть все пункты пересечения на эстонско-российской границе с 1 декабря. Причиной такого решения он назвал планы российской разведки якобы совершить саботаж против эстонской компании оборонной промышленности. В то же время никаких подтверждений своим словам он не привел.

До этого сообщалось, что Эстония намерена построить 150 бункеров вдоль границы с Россией. Их возведут в рамках создания Балтийского оборонительного пояса в Ида-Вирумаа. Порядка 50 бункеров могут построить на территории муниципальной или частной собственности.

