РИА Новости: FIS отказала тренеру сборной России Сорину в нейтральном статусе

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Егору Сорину в выдаче нейтрального статуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Под руководством Сорина занимаются Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Денис Спицов, Александр и Наталья Терентьевы, Вероника Степанова и Дарья Непряева.

Кроме того, FIS отказала трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в предоставлении нейтрального статуса. При этом в прошлом сезоне ему также отказали в допуске до международных турниров. В январе стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда не стала рассматривать апелляцию, поданную лыжником.

В сентябре FIS одобрила процедуру направления заявок для получения россиянами нейтрального статуса. В организации указали, что спортсмены должны отправить заявление, подтвердив соответствие требованиям, и обязаться соблюдать их. Со своей стороны FIS проведет проверку для оценки соответствия критериям допуска.

