Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 15:58

Политика

Каллас анонсировала новые санкции ЕС против банков и покупателей российской нефти

Фото: ТАСС/АР/Michael Buholzer

Главы МИД стран Евросоюза 16 ноября рассмотрят расширение санкционных ограничений в отношении России. В новые списки планируют включить банки, покупателей российской нефти и компании, которые поддерживают ее морские перевозки, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

По ее словам, министры обсудят дополнительные меры против участников нефтяного рынка, связанных с так называемым теневым флотом России.

В Брюсселе этим термином обозначают танкеры под флагами различных государств, которые перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, несмотря на введенный западными странами потолок цен.

Ранее Еврокомиссия учредила первый постоянный офис, который будет заниматься санкциями против России. В его задачи войдут разработка ограничительных мер, контроль за их исполнением и противодействие обходу санкций.

Кроме того, в организации подтвердили работу над 22-м пакетом ограничений, однако сроки его принятия пока не определены.

Читайте также


политикаэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика