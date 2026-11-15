Каллас анонсировала новые санкции ЕС против банков и покупателей российской нефти

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Главы МИД стран Евросоюза 16 ноября рассмотрят расширение санкционных ограничений в отношении России. В новые списки планируют включить банки, покупателей российской нефти и компании, которые поддерживают ее морские перевозки, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

По ее словам, министры обсудят дополнительные меры против участников нефтяного рынка, связанных с так называемым теневым флотом России.

В Брюсселе этим термином обозначают танкеры под флагами различных государств, которые перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, несмотря на введенный западными странами потолок цен.

Ранее Еврокомиссия учредила первый постоянный офис, который будет заниматься санкциями против России. В его задачи войдут разработка ограничительных мер, контроль за их исполнением и противодействие обходу санкций.

Кроме того, в организации подтвердили работу над 22-м пакетом ограничений, однако сроки его принятия пока не определены.

