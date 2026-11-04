Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 07:55

Политика

Венгрия готовится отказаться от российских газа и нефти

Фото: depositphotos/63ru78

Будапешт готовится отказаться от российского газа и, предположительно, нефти. Об этом рассказала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, ее слова приводит "Лента.ру".

Орбан заявила, что Венгрия намерена выполнить установленный Европейским союзом срок отказа от российского газа.

Министр также отметила, что Венгрия ищет альтернативные источники нефти. Это связано с тем, что 21 ноября истекает срок временного исключения из санкций США, которое позволяет закупать топливо у российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

По данным СМИ, США выступают за то, чтобы в ближайшее время возобновить поставки российского газа в Европу по трубопроводам, идущим транзитом через Украину. Схема предполагает продажу российского газа через американского посредника, чтобы обойти европейские санкции.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возобновление поставок российского газа в Европу через территорию Украины сейчас невозможно. По его словам, об этом свидетельствует "положение дел на земле".

Читайте также


политикаэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика