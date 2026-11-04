Венгрия готовится отказаться от российских газа и нефти

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Будапешт готовится отказаться от российского газа и, предположительно, нефти. Об этом рассказала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, ее слова приводит "Лента.ру".

Орбан заявила, что Венгрия намерена выполнить установленный Европейским союзом срок отказа от российского газа.

Министр также отметила, что Венгрия ищет альтернативные источники нефти. Это связано с тем, что 21 ноября истекает срок временного исключения из санкций США, которое позволяет закупать топливо у российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

По данным СМИ, США выступают за то, чтобы в ближайшее время возобновить поставки российского газа в Европу по трубопроводам, идущим транзитом через Украину. Схема предполагает продажу российского газа через американского посредника, чтобы обойти европейские санкции.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возобновление поставок российского газа в Европу через территорию Украины сейчас невозможно. По его словам, об этом свидетельствует "положение дел на земле".